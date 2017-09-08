Разработка логотипа микрорайон «Таировские сады», который будет находиться в г. Одесса. Особых пожеланий и критериев не озвучено, поскольку хочется увидеть по-настоящему авторскую работу, на которую не будет влиять контекст и история места. ...
Разработка логотипа для ресторана супов "Супная"
Разработка логотипа для ресторана супов. Название -- "Супная"
Главное место, где он будет размещен -- прямоугольный длинный лайтбокс примерно 2 метра на 30 см.
Цвет вывески -- предположительно розовый-красный (борщ) или зеленый (щи, экологичный...).
+ брэндирование тарелок, стаканов и пр. (тут будет, скорее всего, графический вариант).
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