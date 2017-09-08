Разработка логотипа для ресторана супов "Супная"

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок1173 просмотра
#1$30
#2$5
#3$5

Разработка логотипа для ресторана супов. Название -- "Супная"

Главное место, где он будет размещен -- прямоугольный длинный лайтбокс примерно 2 метра на 30 см.

Цвет вывески -- предположительно розовый-красный (борщ) или зеленый (щи, экологичный...).

+ брэндирование тарелок, стаканов и пр. (тут будет, скорее всего, графический вариант).

8 лет назад
Albalonga
Фёдор 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
#2
Весьма качественный лого со славянским акцентом. Спасибо!
Благодарю, было приятно принять участие в Вашем конкурсе! Рекомендую!
Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#3
Весьма качественный лого с восточным акцентом. Спасибо!
Хороший заказчик, рекомендую.
dbound
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
Алексей -- молодец! Яркий и запоминающийся логотип. Используем его уже несколько месяцев -- по-прежнему нравится :)
Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
#2
Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#3
dbound
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1

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