Разработка фирменного бренда

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Закрыт24 заявки217 просмотров

Разработка фирменного бренда.  Логотип должен иметь простой дизайн, будет печататься на упаковке. Компания будет заниматься производством и продажей рыболовных прикормок. Более подробная информация в ЛС

8 лет назад
Agafon_S
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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