Изменить логотип

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Завершен21 заявка292 просмотра

Есть логотип, в нем необходимо переделать цвет и фон и выдать новый логотип в векторах.

8 лет назад
Isanteh
Рустам 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lounee
Ольга 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
все оперативно и качественно! всем советую
советую

Заявки фрилансеров

lounee
Ольга 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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