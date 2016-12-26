Нужно простой логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок247 просмотров

Нужно разработать простой логотип для мобильного приложения в стиле flat, есть приблизительные эскизы. Нужен креативный, оригинальный и современный логотип. Подробное тз будет отправлено исполнителю. 

В заявке прошу указать срок выполнения, бюджет указан.

8 лет назад
HelenBright
Елена 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alen_Ilon
Алена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
Прекрасный исполнитель. Отличное выполнение задания, терпеливо относилась ко всем правкам и уточнениям. Все выполнено в срок и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Елена отличный заказчик и приятный человек! Конкретное тз и конструктивные правки. Оплата выполнена вовремя. Очень рекомендую к сотрудничеству!

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Alen_Ilon
Алена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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