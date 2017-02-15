Нужен логотип

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Завершен30 заявок278 просмотров

Нужен логотип для Центра бизнес-контента HiT-Group. 

Занимаемся наполнением сайтов, написанием продающих текстов, рекламой. 

Задача - сделать так, чтобы было понятно, чем занимаемся.

Стиль - минимализм. Бизнес. 

Не могу определиться, как правильнее сделать. Или поиграться со шрифтами, красиво оформить HG + внизу "business content". Или писать полностью HiT-Group (HiT), ниже "business content" или "Центр бизнес-контента".  Или, как на нескольких прилагаемых логотипах, две буквы значком, ниже полное название, ниже сфера. Может, какой-то значок по смыслу придумать вообще... 

Ниже ссылки, которые нравятся. Может, что-то за основу взять.   

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/10050/Kxm4jkkzXF4.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/1005a/sBTjWHtWgNo.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/fea5/6ww4o6L8ZPQ.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/feaf/xAdAdYojBnk.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/feff/iI9mLaawyRo.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ff09/QZrNyM_nNOU.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ff59/iqt2kAxHv5A.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ff77/bjQqntCXphw.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ff8b/QjwUkJ3k0EA.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ffdb/Cne2FtkBlxo.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/fff9/6Oib2laloLU.jpg

Стоимость в комментарии. 

Спасибо!

8 лет назад
maria_argunova
31 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$35
3 дня
В исполнителе не ошиблась, результатом очень довольна! Я, наверное, не самый лучший заказчик, т.к. не могла даже сформулировать четко, что нужно. Заполнили бриф, обсудили задачу. Владислав точно уловил суть и предложил очень интересную концепцию. Мне даже в голову не приходили подобные образы. Получилось стильно, лаконично, креативно. Работа выполнена быстро, Владислав всегда на связи. Очень приятный парень. Буду обращаться еще. Рекомендую!
Мария - замечательная девушка и отличный заказчик, она показала это, во время нашей работы над логотипом :) Благодарю за сотрудничество и с нетерпением жду новых совместных проектов!

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Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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