всем добрый! бриф прикрепил. пока ничего не могу показать клиенту Заказчик хочет элегантности, как отражения Вкуса жизни. Пока ни по шрифтам, ни по композиции мы к этому не ...
Нужен логотип
Нужен логотип для Центра бизнес-контента HiT-Group.
Занимаемся наполнением сайтов, написанием продающих текстов, рекламой.
Задача - сделать так, чтобы было понятно, чем занимаемся.
Стиль - минимализм. Бизнес.
Не могу определиться, как правильнее сделать. Или поиграться со шрифтами, красиво оформить HG + внизу "business content". Или писать полностью HiT-Group (HiT), ниже "business content" или "Центр бизнес-контента". Или, как на нескольких прилагаемых логотипах, две буквы значком, ниже полное название, ниже сфера. Может, какой-то значок по смыслу придумать вообще...
Ниже ссылки, которые нравятся. Может, что-то за основу взять.
https://pp.vk.me/c836137/v836137672/10050/Kxm4jkkzXF4.jpg
https://pp.vk.me/c836137/v836137672/1005a/sBTjWHtWgNo.jpg
https://pp.vk.me/c836137/v836137672/fea5/6ww4o6L8ZPQ.jpg
https://pp.vk.me/c836137/v836137672/feaf/xAdAdYojBnk.jpg
https://pp.vk.me/c836137/v836137672/feff/iI9mLaawyRo.jpg
https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ff09/QZrNyM_nNOU.jpg
https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ff59/iqt2kAxHv5A.jpg
https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ff77/bjQqntCXphw.jpg
https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ff8b/QjwUkJ3k0EA.jpg
https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ffdb/Cne2FtkBlxo.jpg
https://pp.vk.me/c836137/v836137672/fff9/6Oib2laloLU.jpg
Стоимость в комментарии.
Спасибо!
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