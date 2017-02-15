Нужен логотип для Центра бизнес-контента HiT-Group.

Занимаемся наполнением сайтов, написанием продающих текстов, рекламой.

Задача - сделать так, чтобы было понятно, чем занимаемся.

Стиль - минимализм. Бизнес.

Не могу определиться, как правильнее сделать. Или поиграться со шрифтами, красиво оформить HG + внизу "business content". Или писать полностью HiT-Group (HiT), ниже "business content" или "Центр бизнес-контента". Или, как на нескольких прилагаемых логотипах, две буквы значком, ниже полное название, ниже сфера. Может, какой-то значок по смыслу придумать вообще...

Ниже ссылки, которые нравятся. Может, что-то за основу взять.

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/10050/Kxm4jkkzXF4.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/1005a/sBTjWHtWgNo.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/fea5/6ww4o6L8ZPQ.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/feaf/xAdAdYojBnk.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/feff/iI9mLaawyRo.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ff09/QZrNyM_nNOU.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ff59/iqt2kAxHv5A.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ff77/bjQqntCXphw.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ff8b/QjwUkJ3k0EA.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/ffdb/Cne2FtkBlxo.jpg

https://pp.vk.me/c836137/v836137672/fff9/6Oib2laloLU.jpg

Стоимость в комментарии.

Спасибо!