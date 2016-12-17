Нужно разработать логотип для ИМ по продаже эксклюзивных, коллекционых, необычных товаров. СРОЧНО. Так как заказ на вчера.
Разработать логотип
Нужен логотип для компании занимающейся трехникой Apple (ремонт, продажа)
Цвета, видение, названия дам непосредтсвенно желающим.
Заявки фрилансеров
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