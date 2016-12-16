Логотип: Oleksii Lokhnin, independent IT consultant http://lohnin.ru/lokhnin-oleksii https://www.facebook.com/lokhnin.oleksii https://www.linkedin.com/in/lokhnin Цветовая гамма не агрессивная, т.е. явно не жёлто-чёрный, не чёрно-оранжевый ...
Логотип + Аватар ФБ + Обложка ФБ + Цитатник (шаблон) + Посты (шаблон)
Нужен исполнитель, который уже делал комплексно дизайн для facebook.
Другими словами, нужен дизайнер, который сможет объяснить почему должно быть именно так, как он сделал
Например, знает:
1. Размеры картинок для FB
2. Допустимое или нет количество текста на картинке с точки зрения FB
3. Как на обложке расположить текст, чтобы при репостинге не накладывались элементы
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