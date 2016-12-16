Логотип + Аватар ФБ + Обложка ФБ + Цитатник (шаблон) + Посты (шаблон)

Нужен исполнитель, который уже делал комплексно дизайн для facebook.

Другими словами, нужен дизайнер, который сможет объяснить почему должно быть именно так, как он сделал

Например, знает:

1. Размеры картинок для FB

2. Допустимое или нет количество текста на картинке с точки зрения FB

3. Как на обложке расположить текст, чтобы при репостинге не накладывались элементы