Разработать логотип

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок733 просмотра
#1$40

Приветствую всех участников!

Ваша задача разработать логотип, все подробности смотрите в ТЗ.

Победителя будем выбирать 22.12.2016

Удачи! 

8 лет назад
andriynikolayev
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

DanielVinsa
Данил 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
#1
Спасибо за участие в конкрусе! Была предоставлена лучшая работа. Бытсро, качественно, вежливо. Рекомендую!
Интересный заказ, четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

DanielVinsa
Данил 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
#1

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