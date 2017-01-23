Требуется разработать логотип для онлайн-кинотеатра Должно быть изображение дьявола в 3D очках (красно-синие). Дьявола можно изобразить с улыбкой. Желательно не агрессивный, дружелюбный, но тут на усмотрение дизайнера. Справа от него домен сайта. ...
Векторизовать растровую картинку + вектор сделать ч/б
Для изготовления штампа (в металле) требуется обработать две картинки и предоставить результат в AI+EPS+PNG
1. Имеется логотип в AI - нужно его сделать ч/б по принципу все что черное будет вдавлено, все что белое - нет. Те вы должны грамотно сделать чередование черного и белого, чтобы когда штампом будет идти процесс тиснения или выжигания - лого смотрелся парвильно.
2. Имеется силуэтная картинка в растре (силуэт оленя и в нем рыба, остальное - артефакты) - нужно так же отвекторизовать ее и сделать в ч/б варианте, по которому потом будет делаться штамп
Конечный вариант предоставляете в AI + EPS + PNG. Оплата электронными деньгами по факту исполнения работы. В процесее работы скидываете PNG если нужно что-либо будет обсудить, как закончите работу, я оплачиваю и после оплаты вы мне скидываете результаты в векторе.
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