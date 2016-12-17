Логотип для компании

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок843 просмотра
#1$60
#2$20

Здравствуйте, критерии ТЗ по пунктам представлены в прикрепленном файле Logo.pdf

8 лет назад
Bosipov1983
Борис 
41 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
8 лет назад
#1
1-ое место в конкурсе! Все очень понравилось! Рекомендую!
Борис - отличный заказчик! Благодарю за интересный конкурс и приятное сотрудничество. Всем рекомендую).
katans
36 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
#2
2-ое место в конкурсе! очень понравилось! рекомендую!
Хорошо поставленная задача, интересный конкурс, быстрая оплата) Спасибо) рекомендую)

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
8 лет назад
#1
ТОП-5
Логотипы и Знаки
katans
36 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
#2

  • Похожие заказы

  • Логотип для домашней кондитерской

    Необходим логотип для домашней кондитерской. Название Cute.Cupcake. Изготавливаются в основном капкейки (маленькие кексы). Желаемая цветовая гамма - розовые и сиреневые тона. Предлагайте стоимость и сроки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина

    Магазин будет специализироваться на продаже футболок, свитшотов, толстовок с полной запечаткой изображения по всей поверхности изделия (так называемые 3D-рисунки). Продажи будут осуществляться на территории Астрахани, отсюда и название магазина "30 маек" (30maek.ru). Возрастная группа ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип ресторана

    $15

    Нужен логотип ресторана WOODHOUSE. Основная идея - деревянный домик. Меню заточено на грилевые блюда на открытом огне. Можно как то обыграть.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип и фавикон для сайта

    $16

    Для сайта http://kipiavtomatika.ru/ нужно разработать: 1) Логотип со знаком "автоматическое включение" (файл вложил) и текстом "КИП и Автоматика.RU", размер логотипа - 290х90 пикс., цвета с цветовой схемы сайта 2) Фавикон в ...

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заменить логотип в фирм бланке (.eps)

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Есть нарисованный в формате eps фирменный бланк организации с логотипом.  Необходимо заменить в этом бланке логотип на английскую версию написания и поменять адрес почты на info@ вместо zakaz@ На ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип

    Необходимо разработать логотип для организации, занимающейся производством корпусной мебели на заказ. Кухни, встроенные и обычные шкафы, гардеробы и т. д. Слоган организации: "Мебель для жизни"

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка логотипа и водяного знака

    Нужно разработать логотип и водяной знак для фотографий в Инстаграмм для магазина по продажам аксессуаров Apple. #royal_case_shop На логотипе и знаке должно быть полное название магазина. Но что бы было не просто и не ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка логотипа для ритейл-компании

    $70

    Здравствуйте!  Нужно разработать логотип для компании, которая занимается продажей кухонных принадлежностей, товаров для приготовления кофе, других товаров домашнего быта. UPD: прошу обратить внимание - компания занимается не только продажей товаров для кофе, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад