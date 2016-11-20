katans

Екатерина katans

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Всем привет! 

Работаю в следующих программах:

1. Adobe Photoshop

2. Adobe Illustrator CC

3. Adobe Premiere

4. Proshow Producer 

5. Adobe After Effects

Видео-фото монтаж фильмов, ретушь, логотипы, заставки, визитки.

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Отзывы заказчиков

Flywithme
Денис 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Разработать дизайн логотипа компании "Royal Food"
CorelDRAW
Екатерина сделала качественный логотип, внесла необходимые доработки и даже вытерпела все наши проблемы с отсрочкой оплаты. Очень хороший и грамотный специалист.
Были проблемы со скоростью связи по некоторым причинам) но вцелом все хорошо, оплата пришла, продолжаем сотрудничество)
Ответный отзыв
ZarDen
Денис 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа
Екатерина сделала очень хорошую работу по созданию логотипа. Быстро отвечает и вносит необходимые корректировки. В результате 1 место в конкурсе. Спасибо! Рекомендую
Рекомендую Дениса!!! отличный конкурс, отличный заказчик, знает чего хочет, ставит понятные задачи, легко идет на контакт) оплата сразу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
Bosipov1983
Борис 
41 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Логотип для компании
2-ое место в конкурсе! очень понравилось! рекомендую!
Хорошо поставленная задача, интересный конкурс, быстрая оплата) Спасибо) рекомендую)
Ответный отзыв
RooT1k
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Логотип и обозначение фирменного стиля компании
Был предложен лучший вариант логотипа. Спасибо! Рекомендую.
Спасибо за интересный творческий конкурс! Неожиданный выигрыш) Оплата в срок) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Рекомендую!!!
Ответный отзыв
anton1515
Сергей 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Логотип для интернет магазина.
Красивый логотип,поздравляю с 3-м местом в конкурсе.
Никаких нареканий! Интересное задание. быстрая оплата) спасибо заказчику и спасибо за конкурс!
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