Всем привет!
Работаю в следующих программах:
1. Adobe Photoshop
2. Adobe Illustrator CC
3. Adobe Premiere
4. Proshow Producer
5. Adobe After Effects
Видео-фото монтаж фильмов, ретушь, логотипы, заставки, визитки.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Перец в векторе (нижний)259 просмотров
- Логотип для маркетинговой компании232 просмотра
- ВСТАВКА АВТОМАТА С ИГРУШКАМИ В НОВУЮ СРЕДУ235 просмотров
- Баннер для школы детского плавания234 просмотра
- Логотип163 просмотра
- Логотип175 просмотров
- Логотип для детских ночников166 просмотров
- Разработка фирменного стиля169 просмотров
- Логотип для ресторана198 просмотров
- Логотип для спорт товаров174 просмотра
- Логотип резки по металлу210 просмотров
- Логотип названия столов для компьютера153 просмотра
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
8 лет назад
CorelDRAW
Екатерина сделала качественный логотип, внесла необходимые доработки и даже вытерпела все наши проблемы с отсрочкой оплаты. Очень хороший и грамотный специалист.
Ответный отзыв
Были проблемы со скоростью связи по некоторым причинам) но вцелом все хорошо, оплата пришла, продолжаем сотрудничество)
$60
10 баллов
8 лет назад
Екатерина сделала очень хорошую работу по созданию логотипа. Быстро отвечает и вносит необходимые корректировки. В результате 1 место в конкурсе. Спасибо! Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую Дениса!!! отличный конкурс, отличный заказчик, знает чего хочет, ставит понятные задачи, легко идет на контакт) оплата сразу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
$20
10 баллов
8 лет назад
2-ое место в конкурсе! очень понравилось! рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача, интересный конкурс, быстрая оплата) Спасибо) рекомендую)
$30
10 баллов
8 лет назад
Был предложен лучший вариант логотипа. Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный творческий конкурс! Неожиданный выигрыш) Оплата в срок) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Рекомендую!!!
$1
10 баллов
8 лет назад
Красивый логотип,поздравляю с 3-м местом в конкурсе.
Ответный отзыв
Никаких нареканий! Интересное задание. быстрая оплата) спасибо заказчику и спасибо за конкурс!