RooT1k

Андрей RooT1k

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Логотип и обозначение фирменного стиля компании

    $40

    Требуется разработать фирменный стиль для компании PlagMedia.  PlagMedia - это студия информационных сайтов (коллеги по цеху: https://goo.gl/RPVj23, https://goo.gl/fmgLD4). При создании названия компании отталкивались от английского слова plague - чума\эпидемия, ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта на wordpress

    Доброго времени суток! Требуется сделать верстку и её адаптацию, натянуть всё это дело на движок wordpress с реализацией всего планируемого функционала и наполнением всего контента (всё предоставится исполнителю). Структура ...

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дублировать имеющий плагин на сайте (wordpress)

    Добрый день! Требуется сделать дубль плагина (исходник есть), который сворачивает анкетные данные, заполненные на сайте в .doc и высылает его на почту. https://goo.gl/LGyR2f В дубле плагина нужно изменить набор полей ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать плагин на Wordpress поверх ContactForm7

    Добрый день! Требуется написать плагин, который интегрировался в ContactForm7 и делал простейшую проверку на заполненность формы роботом или человеком. Механика следующая: - во все формы, что выводятся плагином ContactForm7 добавляется скрытое ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скопировать сайт (+ поставить на WP)

    Коротко: Требуется скопировать сайт http://iq-project.ru/ Подробнее: Требуется скопировать сайт http://iq-project.ru/ (функционал, верстку, наполнение - только с целью демонстрации работы шаблона). Поставить на ноги это дело нужно на последнюю версию движка WordPress с применением ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать скрипт расчета перевода текста по примеру

    Задача: создать скрипт быстрого просчёта и оформления заказа на перевод текста. Данный скрипт реализован на сайте http://simwell.ru/ Механика: 1) Клиент прикрепляет .doc файл; 2) Происходит подсчет количества ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется концепт рекламного постера

    $45

    Бюро переводов Simwell, ищет дизайнера, который придумает и реализует для нас 2-4 рекламных постера. Реклама будет висеть в лифтах башен Москва-Сити. Нужна идея!   Информация по макету: 1) размер: ширина 460мм, высота ...

    Наружная реклама2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Разгруппировка ключевых запросов (работа в Excel)

    Требуется человек, который спокойно относится к рутинной работе и обладает хорошей внимательностью к деталям. Работа следующая: Есть: Excel'вский файл, содержащий N количество ключевых запросов по определенной тематике в хаотичном порядке. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта «бюро переводов»

    $100

    Пациент: simwell.ru. Сайт подустарел, требуется обновить дизайн, сделать его современнее. Задача: требуется отрисовать дизайн главной страницы сайта. Тезисный бриф, лого, мокап главной страницы в приложенных файлах. ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн информационного сайта

    $75

    Требуется сделать современный модный-стильный-молодежный дизайн информационного сайта тематики "уборка\стирка\глажка". Требуется отрисовать главную страницу, страницу рубрики и страницу статьи. Мокапы предоставлю. Конкуренты: http://ostirke.ru/, http://hozobzor.ru/, http://moemchistim.com/, https://www.cleanipedia.com/ru - ширина контент части ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн информационного сайта

    Требуется сделать современный модный-стильный-молодежный дизайн информационного сайта женской тематики - депиляция, эпиляция, шугаринг и т.д. Требуется отрисовать главную страницу, страницу рубрики и страницу статьи. Ориентировочные мокапы в дальнейшем предоставлю. Сайты, которые нравятся: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется редактор текстов на постоянное сотрудничество

    Требуется человек для проверки\редактуры текстов мед. тематики на постоянное сотрудничество. Тексты на выходе должны хорошо читаться, быть грамотными (пунктуация, грамматика, стилистика). С утвержденной кандидатурой будем работать в сторону расширения функционала, в виде ...

    Редактирование и Корректура200 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется редактор текстов на постоянное сотрудничество

    Требуется человек для проверки\редактуры текстов мед. тематики на постоянное сотрудничество. Тексты на выходе должны хорошо читаться, быть грамотными (пунктуация, грамматика, стилистика). Подробности: - Объем одного текста в среднем 6000 знаков без ...

    Редактирование и Корректура16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

katans
36 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Логотип и обозначение фирменного стиля компании
Спасибо за интересный творческий конкурс! Неожиданный выигрыш) Оплата в срок) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Рекомендую!!!
Был предложен лучший вариант логотипа. Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
MyXaLLIkO
Антон 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Логотип и обозначение фирменного стиля компании
Благодарю за предложенный конкурс, был рад принять участие!
Спасибо за Вашу работу!
Ответный отзыв
Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 минут назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Логотип и обозначение фирменного стиля компании
Благодарю! Буду рад сотрудничеству!
Спасибо за Вашу работу!
Ответный отзыв
crackos
Кирилл 
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Дублировать имеющий плагин на сайте (wordpress)
WordPress
Все хорошо, сотрудничеством доволен!
Все выполнено в срок и без доработок! Рекомендую!
Ответный отзыв
typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Скопировать сайт (+ поставить на WP)
WordPress
Все ок, понятная задача, оплата в срок
Спасибо за работу! Всем рекомендую, планирую работать с Егором и в дальнейшем!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов