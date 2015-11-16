Требуется разработать фирменный стиль для компании PlagMedia. PlagMedia - это студия информационных сайтов (коллеги по цеху: https://goo.gl/RPVj23, https://goo.gl/fmgLD4). При создании названия компании отталкивались от английского слова plague - чума\эпидемия, ...
- $40Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен8 лет назад
Доброго времени суток! Требуется сделать верстку и её адаптацию, натянуть всё это дело на движок wordpress с реализацией всего планируемого функционала и наполнением всего контента (всё предоставится исполнителю). Структура ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется сделать дубль плагина (исходник есть), который сворачивает анкетные данные, заполненные на сайте в .doc и высылает его на почту. https://goo.gl/LGyR2f В дубле плагина нужно изменить набор полей ...Завершен9 лет назад
Добрый день! Требуется написать плагин, который интегрировался в ContactForm7 и делал простейшую проверку на заполненность формы роботом или человеком. Механика следующая: - во все формы, что выводятся плагином ContactForm7 добавляется скрытое ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Коротко: Требуется скопировать сайт http://iq-project.ru/ Подробнее: Требуется скопировать сайт http://iq-project.ru/ (функционал, верстку, наполнение - только с целью демонстрации работы шаблона). Поставить на ноги это дело нужно на последнюю версию движка WordPress с применением ...Завершен9 лет назад
Задача: создать скрипт быстрого просчёта и оформления заказа на перевод текста. Данный скрипт реализован на сайте http://simwell.ru/ Механика: 1) Клиент прикрепляет .doc файл; 2) Происходит подсчет количества ...Закрыт9 лет назад
- $45
Бюро переводов Simwell, ищет дизайнера, который придумает и реализует для нас 2-4 рекламных постера. Реклама будет висеть в лифтах башен Москва-Сити. Нужна идея! Информация по макету: 1) размер: ширина 460мм, высота ...Наружная реклама2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Требуется человек, который спокойно относится к рутинной работе и обладает хорошей внимательностью к деталям. Работа следующая: Есть: Excel'вский файл, содержащий N количество ключевых запросов по определенной тематике в хаотичном порядке. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Пациент: simwell.ru. Сайт подустарел, требуется обновить дизайн, сделать его современнее. Задача: требуется отрисовать дизайн главной страницы сайта. Тезисный бриф, лого, мокап главной страницы в приложенных файлах. ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $75
Требуется сделать современный модный-стильный-молодежный дизайн информационного сайта тематики "уборка\стирка\глажка". Требуется отрисовать главную страницу, страницу рубрики и страницу статьи. Мокапы предоставлю. Конкуренты: http://ostirke.ru/, http://hozobzor.ru/, http://moemchistim.com/, https://www.cleanipedia.com/ru - ширина контент части ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется сделать современный модный-стильный-молодежный дизайн информационного сайта женской тематики - депиляция, эпиляция, шугаринг и т.д. Требуется отрисовать главную страницу, страницу рубрики и страницу статьи. Ориентировочные мокапы в дальнейшем предоставлю. Сайты, которые нравятся: ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется человек для проверки\редактуры текстов мед. тематики на постоянное сотрудничество. Тексты на выходе должны хорошо читаться, быть грамотными (пунктуация, грамматика, стилистика). С утвержденной кандидатурой будем работать в сторону расширения функционала, в виде ...Редактирование и Корректура200 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется человек для проверки\редактуры текстов мед. тематики на постоянное сотрудничество. Тексты на выходе должны хорошо читаться, быть грамотными (пунктуация, грамматика, стилистика). Подробности: - Объем одного текста в среднем 6000 знаков без ...Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт10 лет назад