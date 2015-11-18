Дизайн сайта «бюро переводов»

# 1 — $ 75 # 2 — $ 15 # 3 — $ 10

Пациент: simwell.ru. Сайт подустарел, требуется обновить дизайн, сделать его современнее.

Задача: требуется отрисовать дизайн главной страницы сайта.

Тезисный бриф, лого, мокап главной страницы в приложенных файлах.

Создание макетов сайта будет проводиться в два этапа:

1) Этап отрисовки главной страницы (концепция сайта) - данный конкурс - победитель получит 75$;

2) Дальнейшая работа с макетом, допил главной и внутренней страниц сайта, создание дизайна мобильной версии сайта (эту работу планирую вести с победителем данного конкурса) - оплачивается отдельно.

Работы будут приниматься минимум в течение пару недель, в зависимости от количества откликов конкурс может быть продлен.

Следите за апдейтами.

Приём работ закончиться 15 ноября!

Если возникли вопросы, с радостью на них отвечу. Спасибо!