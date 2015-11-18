Дизайн сайта «бюро переводов»

Нужно сделать css кнопки для опенкарт 2 " Купить", " Купить 1 клик", " В закладки", " В сравнения" и " Корзина". Выглядеть должно все в одном стиле, эстетично, красиво, использовать красивый шрифт и т.д. Прошу оставить заявки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пациент: simwell.ru. Сайт подустарел, требуется обновить дизайн, сделать его современнее.
Задача: требуется отрисовать дизайн главной страницы сайта.
Тезисный бриф, лого, мокап главной страницы в приложенных файлах.
Создание макетов сайта будет проводиться в два этапа:
1) Этап отрисовки главной страницы (концепция сайта) - данный конкурс - победитель получит 75$;
2) Дальнейшая работа с макетом, допил главной и внутренней страниц сайта, создание дизайна мобильной версии сайта (эту работу планирую вести с победителем данного конкурса) - оплачивается отдельно.
Работы будут приниматься минимум в течение пару недель, в зависимости от количества откликов конкурс может быть продлен.
Следите за апдейтами.
Приём работ закончиться 15 ноября!
Если возникли вопросы, с радостью на них отвечу. Спасибо!
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