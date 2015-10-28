Дизайн для городского портала

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок179 просмотров
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Добрый день!

Требуется разработать дизайн для городского каталога организаций (7 страниц, адаптив, 12 колонок).

Подробное техническое задание отправлю успешным кандидатам.

Наличие портфолио обязательно (в идеале - ссылки на уже работающие сайты).

В предложении прошу указать примерные сроки и бюджет.

8 лет назад
Butek
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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