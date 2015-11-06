Подготовить макет Landing Page

Создать\сверстать Landing Page 2-4шт. 5-8 блоков на одном из готовых движков(редакторы wix\lpgen.. etc) качественная картинка и продающий текст обязателен! (текст могу взять на себя).Бюджет и сроки минимальны, обговариваются! В перспективе на постоянной основе сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать Лендинг по готовой схеме для стоматологический клиники.
Примерно такого уровня http://aldenta-repair.ru Структура также примерно такая, детальнее при обсуждении.
Срок на работу 3-4 дня.
Схема:
- о компании
- услуги (иконки)
- почему стоит с нами работать
- отзывы пациентов (готовый виджет)
- наши врачи
- лицензии и награды
- контакты (схема проезда)
- формы записи и заказа звонка
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