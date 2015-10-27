Визитка, для менеджеров по продажам, в сайтбар сайта

Не сложилось у меня в жизни с дизайном, точнее я представляю как могло бы выглядеть неплохо, но сам это сделать не умею. Потому надеюсь что найду человека, который за небольшие вознаграждение, будет исправлять мое неумение.

Задачи: Создавать элементы дизайна для сайта, рекламные баннеры товаров.

Сайт: Продажа автомобильных запчастей. (то есть баннеры будут автомобильной тематики и рекламировать они будут либо отдельные товары, либо разделы сайта.)

Оплата: желаемая оплата за элемент 100-200 грн переводом на Приватбанк.

Сроки исполнения: хочется всегда быстро, но понимаю что не всегда выходит.

Тестовая задача (оплачиваемая):

Нужно сделать визитку для менеджеров компании, которая размещена в сайтбаре сайта, на страницах отдельных товаров. Внешний вид визитки должен быть одинаковой для всех менеджеров, меняться должны только фото и описания.

На сайте есть сейчас визитки с данными (адрес сайта дам в личной переписке), вам нужно взять только данные. Та визитка очень плохо выглядит и это нужно исправить.

На визитке должно быть:

Фото менеджера

Лого компании которую он представляет (не акцентируя внимание)

Номер телефона (Ему больше всего внимания) и нужно обыграть так, чтоб было понятно что этот номер телефона с Viber и Skype и Whatsapp. Либо просто как то выделить то что связаться с менеджерами можно любым способом включая номер телефона, viber whatsapp и skype - это обязательные иконки программ.

Имя менеджера

Занимаемая должность

Комментарий, либо несколько слов о работе менеджера

П.С. Если что не понятно, то это потому что может я и мысли не умею излагать хорошо, но увидев визитку, какая она есть сейчас на сайте, Вы точно всё поймете и работа над моим заказом у Вас займёт не более 15 минут.

Большое спасибо всем кто откликнется :)