Визитка, для менеджеров по продажам, в сайтбар сайта

Сайт от сервиса Gollos. Нужно настроить дизайн и добавить несколько функций: Внешне хочу получить похожее на этот сайт: [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdodopizza.ru%2FDomodedovo]https://dodopizza.ru/Domodedovo[/url] Сверху шапка в такой же сути: лого / лозунг / телефон ссылка на соц сети (Вк и инстаграм) / корзина меню со ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не сложилось у меня в жизни с дизайном, точнее я представляю как могло бы выглядеть неплохо, но сам это сделать не умею. Потому надеюсь что найду человека, который за небольшие вознаграждение, будет исправлять мое неумение.
Задачи: Создавать элементы дизайна для сайта, рекламные баннеры товаров.
Сайт: Продажа автомобильных запчастей. (то есть баннеры будут автомобильной тематики и рекламировать они будут либо отдельные товары, либо разделы сайта.)
Оплата: желаемая оплата за элемент 100-200 грн переводом на Приватбанк.
Сроки исполнения: хочется всегда быстро, но понимаю что не всегда выходит.
Тестовая задача (оплачиваемая):
Нужно сделать визитку для менеджеров компании, которая размещена в сайтбаре сайта, на страницах отдельных товаров. Внешний вид визитки должен быть одинаковой для всех менеджеров, меняться должны только фото и описания.
На сайте есть сейчас визитки с данными (адрес сайта дам в личной переписке), вам нужно взять только данные. Та визитка очень плохо выглядит и это нужно исправить.
На визитке должно быть:
Фото менеджера
Лого компании которую он представляет (не акцентируя внимание)
Номер телефона (Ему больше всего внимания) и нужно обыграть так, чтоб было понятно что этот номер телефона с Viber и Skype и Whatsapp. Либо просто как то выделить то что связаться с менеджерами можно любым способом включая номер телефона, viber whatsapp и skype - это обязательные иконки программ.
Имя менеджера
Занимаемая должность
Комментарий, либо несколько слов о работе менеджера
П.С. Если что не понятно, то это потому что может я и мысли не умею излагать хорошо, но увидев визитку, какая она есть сейчас на сайте, Вы точно всё поймете и работа над моим заказом у Вас займёт не более 15 минут.
Большое спасибо всем кто откликнется :)
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