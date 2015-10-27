Дизайн сайта пиццерии

Созрели до создания нового современного сайта. Основные пожелание к кандидату- понимание вопросов юзабилити. Есть что то наподобие ТЗ. Приветствуется возможность общения по skype Жду предложения по стоимости/сроки и портфолио )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт от сервиса Gollos. Нужно настроить дизайн и добавить несколько функций:
Внешне хочу получить похожее на этот сайт: https://dodopizza.ru/Domodedovo
Сверху шапка в такой же сути:
лого / лозунг / телефон
ссылка на соц сети (Вк и инстаграм) / корзина
меню со ссылками: пицца / роллы и суши / сеты роллов / закуски / напитки + и ссылки другого цвета: акции / доставка
если главная страница, то каруселька на 250рх по высоте
на главной сразу выводить все позиции блоками, из разделов : Пицца - Роллы и суши - Закуски (то есть не все меню, а нужные разделы)
при открытии разделов "ПИЦЦА" или "Роллы и суши" слева фильтр по ингредиентам, где можно выбирать сочетания каких-то продуктов + фильтр с жестким условием (в общем, точно как у Додо пиццы) . Фильтры по пиццам и роллам соответственно разные.
блок товара так же чтобы был: картинка, снизу название, снизу состав, снизу варианты выбора (для пиццы размеры и тип теста, для закусок размер порции, для напитков объем) + кнопка "в корзину"
+ адаптация шаблона под мобильные и планшеты
Интересует стоимость и сроки
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