Дизайн сайта пиццерии

Сайт от сервиса Gollos. Нужно настроить дизайн и добавить несколько функций:

Внешне хочу получить похожее на этот сайт: https://dodopizza.ru/Domodedovo

Сверху шапка в такой же сути:

лого / лозунг / телефон

ссылка на соц сети (Вк и инстаграм) / корзина

меню со ссылками: пицца / роллы и суши / сеты роллов / закуски / напитки + и ссылки другого цвета: акции / доставка

если главная страница, то каруселька на 250рх по высоте

на главной сразу выводить все позиции блоками, из разделов : Пицца - Роллы и суши - Закуски (то есть не все меню, а нужные разделы)

при открытии разделов "ПИЦЦА" или "Роллы и суши" слева фильтр по ингредиентам, где можно выбирать сочетания каких-то продуктов + фильтр с жестким условием (в общем, точно как у Додо пиццы) . Фильтры по пиццам и роллам соответственно разные.

блок товара так же чтобы был: картинка, снизу название, снизу состав, снизу варианты выбора (для пиццы размеры и тип теста, для закусок размер порции, для напитков объем) + кнопка "в корзину"

+ адаптация шаблона под мобильные и планшеты

Интересует стоимость и сроки