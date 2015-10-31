Нужен макет онлайн магазина электроники (наушников).

Выражаю огромную благодарность Александру - дизайнеру с большой буквы! Работа была выполнена настолько качественно, что фактически не было внесено ни одной правки. Просто феноменально! Никогда прежде не встречал таких исполнителей, всё в срок, тютелька-в-тютельку, придираться не хочется и не к чему, настолько все первоклассно! Надеюсь что обратимся еще не один раз в будущем. Спасибо!!!!!!!!!