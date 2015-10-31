С этого сайта http://www.elki.biz нужен готовый шаблон под битрикс малый бизнес. Цена и сроки?
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Добрый день,
Ищем веб-дизайнера с опытом создания макетов онлайн магазинов.
Нужен макет онлайн магазина электроники (наушников).
Дизайн нужно будет сделать адаптивным. Детальное техническое задание будем обсуждать с исполнителем.
Сюда прошу писать только людям с опытом, указывать примерную или точную цену, сроки.
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