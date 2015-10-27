Одностраничники (landing page), медицина.

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок199 просмотров
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Требуется сделать 3 одностаничника "под ключ" для контекстной рекламы медицинских услуг.

Структура, дизайн, наполнение, продающие тексты - делаете вы.

Направления:

Лазерная хирургия (Удаление образований),

Косметология (Лазерная эпиляция),

Косметология (Контурная пластика, Коррекция морщин).

При удачном сотрудничестве последуют заказы по другим видам услуг.

8 лет назад
Pit246
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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