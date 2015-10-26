Доработать сайт на prestashop

Блок 1. Первостепенная задача. Упростить авторизацию и заказ - имя, фамилия, электронная почта, телефон -выбор доставки- адрес доставки после выбранного перевозчика - изменение цены если укрпочта и указание цены перевозки перевозчиком. Если новая почта, то выбор склада из предложенных (без этого можно обойтись)Все товары должны быть разрешены к заказу вседа, Упростить статус заказа -должна приходить на почту после заказа -менеджер свяжется с вами в ближайшее время и все. На почту мне должно приходить уведомление о заказе. я так понимаю что нужно почту новую привязать в сайту. Авторизация через соц сети.

На главную вывести категории, а не популярное.

Блок 2. Мы в соц сетях сделать меньше и перенести на главную. Показать мне в админ панели как вставлять текст или где его переписать, старый не актуален, его напишу сама))) ключевые слова для поиска, и поместить их.

Блок 3. изменить фон и шапку сайта, главную страницу, сделать подкатегории меньшим шрифтом и окошки поменьше, в общем все мне кажется крупно очень.

можно блоками можно вместе все.