Дизайн интернет магазина масел

$100
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок1077 просмотров
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#1$100

Доброго дня.

ТЗ по ссылке https://yadi.sk/d/CeCneClxk2Ris

Цена указана за 1 главную и 2 внутренние.

Для конкурса достаточно нарисовать только главную, если будете победителем - доделаете.

Срок неделя до 1 ноября

Спасибо

8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Победитель конкурса
lenapostma
Елена 
37 летЧехия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
#1
Приятная работа, не скучный дизайн, моментальные правки - рекомендую!
Отличный заказчик! Понятно расписал задачу, моментальная оплата.
Заявки фрилансеров
lenapostma
Елена 
37 летЧехия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
#1
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