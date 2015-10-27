Дизайн 2 страницы

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок170 просмотров
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Здравствуйте, нужно создать страницу каталоги и страницу проекта для строительного сайта.

ТЗ прикрепил.

Интересует стоимость и сроки.

Отвечу на вопросы.

8 лет назад
sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
walkap
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
8 лет назад
$10
1 день
Задача выполнена в полном объеме. Сложностей не возникло. Рекомендую!
Четко поставленая задача. Своечасная оплата. Рекомендую закажчика.
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