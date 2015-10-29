Дизайн страницы.

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется оформить три программы в одном стиле, с темой дизайна, Нового Года. Программы в файлах. Можно менять порядок набора, шрифт и т.д. Приветствуется неожиданные решения.

8 лет назад
Djatel
Артём 
60 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ladytasha
Наталья 
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Всё очень креативно, качественно, раньше оговоренных в заявке сроков. Спасибо.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, с подробным описанием работы. оперативная обратная связь, своевременная оплата. Рекомендую.