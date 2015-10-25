Прошу прощения за отсутствие внятного ТЗ, ну в общем как есть. К сожалению ничего ясного нету, мы открыты к предложениям и новым идеям. Из слов руководителя "Ну стиль и тематика Праздник наверное яркие краски чтобы вау было кто ...