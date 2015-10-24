Спроектировать интерфейс страницы товара в интернет магазине

Добрый день

Нужен профессиональный проектировщик интерфейса для создание проекта, макета страницы товара для интернет-магазина. После создания макета нужно будет проконтролировать выполнение задачи дизайнером и верстальщиком, вплоть до заливки на рабочий сайт.

Вас я хочу видеть архитектором способным создать интерактивный и удобный проект.

Я не против если вы проектировщик и дизайнер в одном лице. Прошу отставлять заявки только профессионалов своего дела зарабатывающих на жизнь этим ремеслом. Если вы начинающий - пожалуйста, прошу понять, что этот проект не для вас.