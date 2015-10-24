Спроектировать интерфейс страницы товара в интернет магазине

$50
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок156 просмотров
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Добрый день

Нужен профессиональный проектировщик интерфейса для создание проекта, макета страницы товара для интернет-магазина. После создания макета нужно будет проконтролировать выполнение задачи дизайнером и верстальщиком, вплоть до заливки на рабочий сайт. 

Вас я хочу видеть архитектором способным создать интерактивный и удобный проект.

Я не против если вы проектировщик и дизайнер в одном лице. Прошу отставлять заявки только профессионалов своего дела зарабатывающих на жизнь этим ремеслом. Если вы начинающий - пожалуйста, прошу понять, что этот проект не для вас.

8 лет назад
COMIT
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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