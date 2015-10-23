Добрый день всем.

Нам нужна разработка дизайна для сайта.

Все странички, которые нужно обрисовать, прорисованы в прототипах, то есть структуру не нужно прорабатывать, а нужно просто красиво обрисовать прототипы.

Нужна оценка и сроки как можно скорее.

Что нужно сделать:

1) Главная страница

2) Вложенные (4 каталога)

3) Вложенные (4 карточки товара)

4) Глоссарий

5) Страница вопросы.

И того главная страница + 10 вложенных.