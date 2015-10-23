Разработка дизайна

$150
Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок270 просмотров
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Добрый день всем.

Нам нужна разработка дизайна для сайта.

Все странички, которые нужно обрисовать, прорисованы в прототипах, то есть структуру не нужно прорабатывать, а нужно просто красиво обрисовать прототипы.

Нужна оценка и сроки как можно скорее.

Что нужно сделать:

1) Главная страница

2) Вложенные (4 каталога)

3) Вложенные (4 карточки товара)

4) Глоссарий

5) Страница вопросы.

И того главная страница + 10 вложенных.

8 лет назад
konovalenko_maks
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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