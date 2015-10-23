На сайте [url=http://emigrant.life/]http://emigrant.life[/url] надо настроить форум IPBoard и добавить компоненты, чтобы получилось в точности как [url=http://www.unexplained-mysteries.com/]http://www.unexplained-mysteries.com[/url] в плане лендинговой страницы. То есть, фактически, на главную страницу надо добавить вывод таких же блоков по функциональности как на примере. Также сделать похожий ...
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Добрый день всем.
Нам нужна разработка дизайна для сайта.
Все странички, которые нужно обрисовать, прорисованы в прототипах, то есть структуру не нужно прорабатывать, а нужно просто красиво обрисовать прототипы.
Нужна оценка и сроки как можно скорее.
Что нужно сделать:
1) Главная страница
2) Вложенные (4 каталога)
3) Вложенные (4 карточки товара)
4) Глоссарий
5) Страница вопросы.
И того главная страница + 10 вложенных.
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