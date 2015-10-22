Сделать главную страницу на сайт (IPBoard)

На сайте http://emigrant.life надо настроить форум IPBoard и добавить компоненты, чтобы получилось в точности как http://www.unexplained-mysteries.com в плане лендинговой страницы. То есть, фактически, на главную страницу надо добавить вывод таких же блоков по функциональности как на примере. Также сделать похожий футер и шапку (картинка + реклама). Необходимо настроить "дружественный" URLs для статей.

На форуме стоят необходимые компоненты. Если что-то отсутствует - надо поставить.

Не нужно ничего рисовать в Фотошопе, надо все сделать с помощью стандартной функциональности IP.Content (уже поставлен).

Оплата через PayPal, Western Union, Privat24, поскольку нахожусь в Канаде.

Для фрилансеров с отзывами меньше 20+ предоплаты нет (это не обсуждается)

Только для тех, кто имеет реальный опыт работы с движком и дизайном IP.Board.

Предпочтение (но не ограничение) программистам из Украины.