Дизайн Лендинга.

Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок338 просмотров
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Нужен дизайн лендинга по продаже меда. Есть приблизительный вариант того, что нравится.

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Еще хотелось бы увидеть предложения опытного дизайнера.

Прошу оставлять цену и сроки.

Дизайн лендинга
8 лет назад
Yulchik09911
Юлия 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад