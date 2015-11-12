Создать главную страницу для сайта fnow.ru Создание страницы не с нуля, отталкиваясь от того что есть сейчас на сайте. Сайт, находится на cms joomla и используются формы обратной связи jotform Сроки по проекту от 5 до ...
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Есть главная - лединг. Требуется дизайн внутренней страницы сайта в стиле главной. За подробным ТЗ с сылкой на портфолио в личку.
Срок 1 день. Оплата Webmoney.
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