Требуется дизайн внутренней страницы сайта

Нужно нарисовать адаптивный под все устройства сайт, меняющийся под от размера окна, нарисовать для мобильного устройства и для ПК. Бар "Трюм" http://bar-trum.ru Схема примерна такая же, как и на сайте 1. Слайдер - только не такой ужасный как ...