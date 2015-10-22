Нарисовать Меню+группу+баннер. Для ВКОНТАКТЕ

Графический дизайн лендинга по готовому прототипу (без анимации, других эффектов). Есть фирменный стиль + дизайн буклета по "мотивам" которого, нужно создать лендинг. Есть изображения (фото), которые можно использовать. Необходимо создать несколько схем и иконок (инфографика). Работа ...