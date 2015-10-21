Дизайн сайта консалтинговой компании.

Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок238 просмотров
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Добрый день!

Требуется специалист для создания дизайна сайта. 

сайт ориентирован на оказание консалтинговых услуг строительным и проектным компаниям.  http://sro5.ru/ - сайт наиболее точно отображает всю необходимую информацию, которая должна содержаться на сайте.

http://www.templatemonster.com/ru/demo/48081.html - предпочтительная цветовая гамма.

Необходимо разработать 3 макета: главная страница, посадочная страница (например, СРО строителей), внутренняя страница.

От соискателя просьба указывать сроки и стоимость услуг. 

Дизайн сайта
8 лет назад
mbrisker
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
stavexpert
Анжелика 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$100
3 дня