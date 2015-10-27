Перерисовать блок на сайте

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок163 просмотра
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Требуется перерисовать блок на сайте. Пишите Ваши минимальные суммы работы, или цены за час работы, и будем долгосрочно сотрудничать ;)

8 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва
Выбранный исполнитель
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад
8 лет назад
$20
2 дня
Справился с заданием отлично, утвердили с первого раза. Что не свойственно для дизайнера - Андрей не пропадал со связи и сделал все ровно в те сроки, о которых мы договорились. Работой доволен, будем продолжать сотрудничество!
Приятный заказчик, оплата своевременная , ТЗ полное и понятное. приятно было сотрудничать.