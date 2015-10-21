Требуется дизайн

Формат PSD. Самостоятельный подбор текста для "шапки" и надписей на кнопках (разделы сайта). Не каталог статей.
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Дизайн сайта с продающими элементами по прототипу
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