Улучшение работы сайта, новый дизайн.

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка168 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна разработать илы куплений (гатовый шаблон) дизайна встроить в уже существующеий интернет магазин который построен на Zend Framework. 

Интересует и оптимизация.

8 лет назад
vogueva
38 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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