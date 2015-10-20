Требуется дизайнер и-мейл писем!

Тема жидкая резина для авто. Копирайтер уже все написал, ТЗ отправлю позже - иполнителю

Есть ли какая-то фиксированная цена за письмо? и срок изготовления(отрисовки)?

если есть верстальщик-партнер, то напишите об этом в отклике.