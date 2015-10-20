Пересохранить CDR в ЖПГ

Требуется сделать редизайн одной страницы (шаблон категорий) для женского онлайн-журнала. Предпочтение отдавать “плоскому” стилю Flat и сеточному выводу постов, должен получиться современный и приятный дизайн. [list][*]Ширина шаблона: 986px [*]Адаптивность - Twitter Bootstrap [*]Формат на выходе - PSD-макет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне прислали файл в Корале, но я его открыть не могу, нужно пересохранить его в ЖПГ, пишите цену и скайп.
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