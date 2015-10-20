Пересохранить CDR в ЖПГ

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок152 просмотра
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Мне прислали файл в Корале, но я его открыть не могу, нужно пересохранить его в ЖПГ, пишите цену и скайп. 

https://cloud.mail.ru/public/Kh3F/KcHAr84vZ

8 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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