Дизайн страницы женского журнала

$100
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок214 просмотров
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Требуется сделать редизайн одной страницы (шаблон категорий) для женского онлайн-журнала. Предпочтение отдавать “плоскому” стилю Flat и сеточному выводу постов, должен получиться современный и приятный дизайн.

  • Ширина шаблона: 986px
  • Адаптивность - Twitter Bootstrap
  • Формат на выходе - PSD-макет
  • Цветовая гамма - бирюзовый, голубой и т.д. как сейчас.
  • Шрифт - Open Sans
Ознакомиться с полным ТЗ и протопипом можно по этой ссылке.

Оставляйте заявку только после того, как ознакомитесь с этим ТЗ.

Сроки достаточно сжатые, до конца этой недели.

По цене готов рассмотреть ваши варианты.

8 лет назад
Sarg
Сарг 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pixelseo_ua
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад
$100
4 дня
Сразу понял что требуется сделать и в срок сдал работу.
Спасибо за интересный проект! Четкое задание, быстрая оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество!
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