Дизайн одностраничного сайта

Необходимо отрисовать уже готовый макет на финансовую тематику. 10 экранов. Макет в PDF + все тексты в word. Ищу исполнителя, который уже работал с финансовой тематикой (строго!). Верстку, разработку не предлагать. Спасибо за понимание) Анастасия
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Есть наброски в корле с текстами.
Необходимо вывести в один общий стиль.
Подготовить файл для интернета.
Сроки, сумма.
Спасибо, удачи!
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