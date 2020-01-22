Необходимо спроектировать систему вентиляции для спортзала. Требуется выполнить расчеты комплектующих и подготовить чертежи и схемы. Укажите опыт, сроки выполнения и стоимость работы.
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