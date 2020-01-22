40umov

Максим 40umov

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Shamaev_SG
Сергей 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Сделать видеоролик.
Очень хороший заказчик. Простое общение. Понятные формулировки задач. Постоянно на связи. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!!!!
Сергей специалист своего дела! Включился сразу в работу, предложил несколько вариантов дополнительно, нашел озвучку, шрифты, предоставил кучу материала. Всегда на связи, быстро отвечает и выполняет работу. Выполнил дополнительную работу, быстро и за не большую плату. В целом очень доволен сотрудничеством, непременно буду обращаться повторно. Рекомендую!
Ответный отзыв
tatka007
39 лет
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Наполнение контентом
И вам спасибо. Буду рада и в дальнейшем сотрудничать.
Маргарита отлично помогла, работа сделана быстро, все что требовалось. Молодец, рекомендую! Сам еще обращусь не раз)))
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profi_kontext
Екатерина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Настроить РК и запустить Яндекс, Гугл
Максим, приятный заказчик. Оплата своевременна. Благодарю за сотрудничество!
Екатерина все настроила, работу выполнила. За что и спасибо!
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gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Создать и запусти РК на яндекс
Приятно с вами работать. Максим всегда на связи, оперативно реагирует на возникающие вопросы. С пониманием и спокойствием относился к возникающим трудностям при прохождении модерации. Классный заказчик.
Илья сразу подключился к проекту, настроил РК. Не откладывает задачи на потом а приступает сразу. Все объясняет и рассказывает. Специалист своего дела. Рекомендую. будем дальше сотрудничать.
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Erna74
Эрна 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Подготовить декларацию за 2 полугодие.
Рекомендую как заказчика! Грамотно поставленная задача и всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Эрна, специалист по доступным ценам. Сразу включилась в проект, много обсуждали, попросила всю информацию на почту, проделала хорошую аналитическую работу по обьему работы и предложила адекватную цену. Как специалист, оценила риски и проконсультировала во многих других вопросах по ТОО, дополнительно и бесплатно. Обсудили дополнительный обьем и сроки, буду сотрудничать. Все время на связи, быстро отвечает и работает. Рекомендую.
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