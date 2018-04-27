Erna74

Эрна Erna74

 
49 летРоссия/Новосибирск
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Автоматизирую различные процессы в Excel, Access, Word на VBA. Автоматизация рутинных процессов обработки табличных данных. Переводы

К работе подхожу со всей ответственностью и профессионализмом!

VBA
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
40umov
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Подготовить декларацию за 2 полугодие.
Эрна, специалист по доступным ценам. Сразу включилась в проект, много обсуждали, попросила всю информацию на почту, проделала хорошую аналитическую работу по обьему работы и предложила адекватную цену. Как специалист, оценила риски и проконсультировала во многих других вопросах по ТОО, дополнительно и бесплатно. Обсудили дополнительный обьем и сроки, буду сотрудничать. Все время на связи, быстро отвечает и работает. Рекомендую.
Рекомендую как заказчика! Грамотно поставленная задача и всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Сделать шаблон exel файла для яндекс директ.
Все отлично, спасибо за работу! Рекомендую как специалиста по exel.
Очень удобно и приятно было работать с Еленой! Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Stasipolina77
Стас Южаков 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$37
10 баллов
5 лет назад
Создание каталога
Эрна отличный специалист, очень ответственный и исполнительный профессионал в своём деле. Всем рекомендую. 5 баллов!
Адекватный заказчик! Всегда на связи. Моментальная оплата работы! Рекомендую!
Ответный отзыв
AndreyWeb-ID
Андрей 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Написать тесты по предмету
Необходимо срочно было выполнить одно задание - данный исполнитель обратилась с заявкой одной из первых! И в этот же день данная работа была выполнена! Сделано всё качественно и профессионально! Очень благодарен Эрне за данный труд! Безусловно, рекомендую!
Довольна работой с заказчиком, четко поставленная задача, своевременная оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв