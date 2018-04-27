Автоматизирую различные процессы в Excel, Access, Word на VBA. Автоматизация рутинных процессов обработки табличных данных. Переводы
К работе подхожу со всей ответственностью и профессионализмом!
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$10
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
5 лет назад
Эрна, специалист по доступным ценам. Сразу включилась в проект, много обсуждали, попросила всю информацию на почту, проделала хорошую аналитическую работу по обьему работы и предложила адекватную цену. Как специалист, оценила риски и проконсультировала во многих других вопросах по ТОО, дополнительно и бесплатно. Обсудили дополнительный обьем и сроки, буду сотрудничать. Все время на связи, быстро отвечает и работает. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую как заказчика! Грамотно поставленная задача и всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
$15
10 баллов
5 лет назад
Все отлично, спасибо за работу! Рекомендую как специалиста по exel.
Ответный отзыв
Очень удобно и приятно было работать с Еленой! Всегда на связи. Рекомендую!
$37
10 баллов
5 лет назад
Эрна отличный специалист, очень ответственный и исполнительный профессионал в своём деле. Всем рекомендую. 5 баллов!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик! Всегда на связи. Моментальная оплата работы! Рекомендую!
$10
10 баллов
6 лет назад
Необходимо срочно было выполнить одно задание - данный исполнитель обратилась с заявкой одной из первых! И в этот же день данная работа была выполнена! Сделано всё качественно и профессионально! Очень благодарен Эрне за данный труд! Безусловно, рекомендую!
Ответный отзыв
Довольна работой с заказчиком, четко поставленная задача, своевременная оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)