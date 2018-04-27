Написать тесты по предмету

Необходимо в срочном порядке (сегодня-завтра до 28.04.2018!!!) написать тесты по двум вопросам.

Для каждого вопроса не менее 27-30 тестов с не менее 4 вариантов ответов!

Тесты нужно написать на две любые на выбор темы, обозначенные в прикреплённом файле!

Название предмета там же.