Написать тесты по предмету

$10
Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен2 заявки195 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо в срочном порядке (сегодня-завтра до 28.04.2018!!!) написать тесты по двум вопросам.

Для каждого вопроса не менее 27-30 тестов с не менее 4 вариантов ответов!

Тесты нужно написать на две любые на выбор темы, обозначенные в прикреплённом файле!

Название предмета там же.

6 лет назад
AndreyWeb-ID
Андрей 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Erna74
Эрна 
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Необходимо срочно было выполнить одно задание - данный исполнитель обратилась с заявкой одной из первых! И в этот же день данная работа была выполнена! Сделано всё качественно и профессионально! Очень благодарен Эрне за данный труд! Безусловно, рекомендую!
Довольна работой с заказчиком, четко поставленная задача, своевременная оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)