Домашнее задание по Геометрии (срочно)

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка165 просмотров
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Приветствую Вас, уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить Д/З по геометрии. Все четыре задания Вы найдете в прикрепленном файле. По цене договоримся! Нужно сделать сегодня в течение дня.

6 лет назад
Varius
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад