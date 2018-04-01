Построение организационной структуры управления предприятием иззаданных элементов (структурных подразделений) задание нужно выполнить к 14 апрелю.
Проект создания предпринимательской единицы
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Контрольная по предпринимательству. Выполнение по методичке.
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