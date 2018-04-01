Проект создания предпринимательской единицы

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок176 просмотров
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Контрольная по предпринимательству. Выполнение по методичке.

Срок 10 дней. 

Уникальность от 75% по АП.

Стоимость 1000 руб.

6 лет назад
Mama_Jein
Евгения 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад