Срочно! Контрольная по методам принятия управленческих решений

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка165 просмотров
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необходимо СРОЧНО выполнить контрольную по Методам принятия управленческих решений КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 3-7 ШРИФТ Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% СИСТЕМА ПРОВЕРКИ Antiplagiat.ru Вариант любой Задание прикладываю Срок сдачи 09.04.2018

6 лет назад
guest_15183490567749
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад