Задание по менеджменту

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка152 просмотра
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Построение организационной структуры управления предприятием иззаданных элементов (структурных подразделений)

задание нужно выполнить к 14 апрелю.

6 лет назад
guest_15235581906422
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад