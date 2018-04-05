Импортировать ответы с сайта ГДЗ gdzznaniya.ru

Работа очень просто, но требует очень много времени.

Ваша задача, зайти на сайт с ГДЗ (если кто не знает - это аббревиатура "готовые домашние задания") https://gdzznaniya.ru , далее в раздел с решебниками для 8 класса (например, гдз по обществознанию для 8 класса), далее открыть сам решебник и скопировать всю информацию со страницы (Название параграфа, номер параграфа, вопрос-ответ + картинки) в .doc файл.

И так с каждым решебником для 8 класса. После этого скините сюда файл и после проверки - получите оплату)