Контрольная Работа

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок94 просмотра
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Необходимо выполнить контрольную работу по теме "АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В МАЛОМБИЗНЕСЕ". 

Контрольная работа включает в себя выполнение двух заданий:

• ответов на контрольные вопросы;

• решение задачи.

Ответы на контрольные вопросы должны быть даны развернуто, задача должна быть выполнена в соответствии с методическими указаниями. 

Выполнить необходимо до 10 мая.

Оплата по завершению работы (перевод на карту Сбербанка).

6 лет назад
kravchuk234
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад