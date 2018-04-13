Презентация

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт9 заявок206 просмотров
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нужна небольшая презентация 10-11 слайдов , вся основная информация. 

стилус ,промт ,сократ , коперник = это программы электронного перевода. 

Есть некоторая информация в документе 

Из интернета готовые презентации не брать! 

Научного много не нужно , простая презентация

6 лет назад
guest_15247595141418
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад