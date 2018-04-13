Программу в C++ Builder доработать

очень важно,чтобы был график.
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Из строки, состоящей из букв, цифр, запятых, точек, знаков + и – , выделить подстроку, которая соответствует записи целого числа C++
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