AndreyWeb-ID

Нужно написать 2 программы на C# (в Visual Studio). Программы нужно сделать по указаниям, содержащимся в файле (прикреплен).
- $7Лабораторные работы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходимо в срочном порядке (сегодня-завтра до 28.04.2018!!!) написать тесты по двум вопросам. Для каждого вопроса не менее 27-30 тестов с не менее 4 вариантов ответов! Тесты нужно написать на две любые на выбор темы, обозначенные ...Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно создать приглашение на семинар (один лист размером 200x100 с информацией на обе страницы). Логотип есть в наличии. Выслушаю предложения по срокам и ценам)Дизайн продукции20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо создать около 35 рисунков для сайта. Тема: подсистемы для навесных вентилируемых фасадов. В чём суть? Есть изображения с примерами почти всех нужных подсистем. Вот на основе этих изображений необходимо создать новые. По сути, полностью рисунки менять ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать качественные изображения для каталога. Нужны только изображения в векторном формате и нечего больше, т.е. без создания самого каталога и так далее. Примеры изображений: https://cloud.mail.ru/public/98rD/aPx1xddE4 (нужно скачать по ссылке). Изображения строительной тематики (фасадная система). ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Всем привет! Задание такое: есть почти готовая html-страница для вставки (прикрепления) в тело электронной почты. Нужно просто довести эту страницу до ума в плане дизайна (доработать), причём так, чтобы при прикреплении, эта страница нормально отображалась как ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать дизайн дорожного баннера размером 3x6 (метров). Баннер делится на две части с названиями двух сайтов. Обязательно предоставление нескольких вариантов баннеров (минимум 3). Жду Ваших предложений)Наружная реклама16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужно создать визитку для строительной компании.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо придумать и сделать дизайн для портфолио-каталога строительной компании, занимающейся монтажом и проектированием фасадов зданий! Под дизайном подразумевается: - Оформление титульного листа, где будет содержаться логотип и название компании. (сам логотип делать не нужно). - Дизайн всех страниц. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо создать логотип для строительной компании, занимающейся проектированием и монтажом фасадов зданий. Название логотипа - "Группа компаний "FASAD02". Логотип должен состоять из рисунка (т.е. самого логотипа) и названия, оформленного подходящим и красивым шрифтом. Примеры прикреплены. Так как ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте профессионалы! Необходимо написать текст для рекламного портфолио-каталога, который будут раздавать людям (клиентам). Портфолио относится к строительной сфере. А именно к сфере проектирования фасадов зданий и монтажа фасадов зданий (не архитектуры!, не проектирования канализации и так ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад