AndreyWeb-ID

Андрей AndreyWeb-ID

 
34 годаРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать тесты по предмету

    $10

    Необходимо в срочном порядке (сегодня-завтра до 28.04.2018!!!) написать тесты по двум вопросам. Для каждого вопроса не менее 27-30 тестов с не менее 4 вариантов ответов! Тесты нужно написать на две любые на выбор темы, обозначенные ...

    Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн приглашения

    Нужно создать приглашение на семинар (один лист размером 200x100 с информацией на обе страницы). Логотип есть в наличии. Выслушаю предложения по срокам и ценам)

    Дизайн продукции20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 35 изображений

    $100

    Необходимо создать около 35 рисунков для сайта. Тема: подсистемы для навесных вентилируемых фасадов. В чём суть? Есть изображения с примерами почти всех нужных подсистем. Вот на основе этих изображений необходимо создать новые. По сути, полностью рисунки менять ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Качественные картинки для каталога

    Здравствуйте! Нужно разработать качественные изображения для каталога. Нужны только изображения в векторном формате и нечего больше, т.е. без создания самого каталога и так далее. Примеры изображений: https://cloud.mail.ru/public/98rD/aPx1xddE4  (нужно скачать по ссылке). Изображения строительной тематики (фасадная система). ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Html-страница-вставка в E-mail.

    Всем привет! Задание такое: есть почти готовая html-страница для вставки (прикрепления) в тело электронной почты. Нужно просто довести эту страницу до ума в плане дизайна (доработать), причём так, чтобы при прикреплении, эта страница нормально отображалась как ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дорожный баннер

    Нужно создать дизайн дорожного баннера размером 3x6 (метров). Баннер делится на две части с названиями двух сайтов. Обязательно предоставление нескольких вариантов баннеров (минимум 3). Жду Ваших предложений)

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание дизайна портфолио-каталога.

    Здравствуйте! Необходимо придумать и сделать дизайн для портфолио-каталога строительной компании, занимающейся монтажом и проектированием фасадов зданий! Под дизайном подразумевается: - Оформление титульного листа, где будет содержаться логотип и название компании. (сам логотип делать не нужно). - Дизайн всех страниц. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип для компании.

    Необходимо создать логотип для строительной компании, занимающейся проектированием и монтажом фасадов зданий. Название логотипа - "Группа компаний "FASAD02". Логотип должен состоять из рисунка (т.е. самого логотипа) и названия, оформленного подходящим и красивым шрифтом. Примеры прикреплены. Так как ...

    Логотип для компанииЛоготип для строительной компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужны тексты для рекламного портфолио-каталога.

    Здравствуйте профессионалы! Необходимо написать текст для рекламного портфолио-каталога, который будут раздавать людям (клиентам). Портфолио относится к строительной сфере. А именно к сфере проектирования фасадов зданий и монтажа фасадов зданий (не архитектуры!, не проектирования канализации и так ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Erna74
Эрна 
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Написать тесты по предмету
Довольна работой с заказчиком, четко поставленная задача, своевременная оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Необходимо срочно было выполнить одно задание - данный исполнитель обратилась с заявкой одной из первых! И в этот же день данная работа была выполнена! Сделано всё качественно и профессионально! Очень благодарен Эрне за данный труд! Безусловно, рекомендую!
Ответный отзыв
Azgaron
Сергей 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$110
9 баллов
7 лет назад
35 изображений
Вполне продуктивно поработали. Адекватное тех. задание, вежливое общение и своевременная оплата. Что ещё может быть нужно для успешного сотрудничества? Рекомендую Андрея как работодателя и надеюсь, ещё поработаем совместно.
Всё замечательно! Исполнитель всё сделал в срок и в высоком качестве на основе всех ТЗ (технических заданий), предоставленных Заказчиком (мной) по мере реализации данного заказа! Рекомендую!
Ответный отзыв
xeniavoekova
28 летЧехия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Качественные картинки для каталога
Заказчик четко поставил задач, был вежлив. Буду рада дальнейшему сотрудничеству, рекомендую!
Всё сделано качественно и в срок! При выполнении заказа данный исполнитель постоянно находилась на связи, что способствовало быстрому учету всех нюансов во время работы. В итоге получил именно то, что ожидал! За что большое спасибо! Безусловно, рекомендую!
Ответный отзыв
artvrd
63 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$33
10 баллов
8 лет назад
Создание дизайна портфолио-каталога.
Точно и в полном объеме поставленная задача и последующие быстро внесенные правки позволили в кратчайшие сроки завершить проект! Отличный заказчик! Всем рекомендую!
Нужно было портфолио-презентация для компании. Обратился к Александру. И скажу только одно – данный Исполнитель 100%-профессионал своего дела!!! Качество и отзывчивость – главный критерий работы Александра! Во время реализации данной презентации, при общении были учтены все нюансы, все пожелания, исходящие со стороны Заказчика и Исполнителя и всё было сделано с максимальной точностью, в соответствии с тем видением портфолио, которое было озвучено вначале! Во время работы Александр был всегда на связи! На все вопросы, исходящие с нашей стороны были даны ответы в максимально быстрое время! Поэтому мы абсолютно довольны тем, что обратились к данному Исполнителю! В гарантии качества Вы можете быть уверены однозначно!!!
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mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Визитка для компании
Ответственный заказчик.
Сработано оперативно и профессионально! Результатом доволен!
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